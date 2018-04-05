МВД официально разрешил проносить наркотические вещества на матчи ЧМ-2018

Министерство внутренних дел (МВД) России будет пропускать на матчи чемпионата мира по футболу — 2018 людей с наркотическими и психотропными веществами при наличии рецепта, сообщает ТАСС.

Совместно с Оргкомитетом «Россия-2018» сотрудники внутренних органов установили специальный порядок для пропуска на стадионы людей с запрещенными веществами.

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«В том числе к таковым относятся лекарственные препараты — наркотические, психотропные и токсические вещества, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией. Документ должен быть на русском или английском языках», — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос о том, как лондонский «Арсенал» может напугать защитников ЦСКА Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича в матче Лиги Европы.