«Анахайм» одержал победу над «Миннесотой» в НХЛ
«Анахайм Дакс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Ник Ритчи, Ондржей Каше и Эндрю Кольяно. У гостей отличился Мэтт Дамба.
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«Анахайм» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 97 очками. «Миннесота» (98 балла) находится на четвертой позиции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм Дакс» (США, Анахайм) — «Миннесота Уайлд» (США, Роли) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
0:1 — Дамба (Бродин, Цукер) — 26:08 (5x4);
1:1 — Ритчи (Бошемен, Мэнсон) — 32:55;
2:1 — Каше (Мэнсон, Хенрик) — 56:05;
3:1 — Кольяно (Сильверберг) — 57:47