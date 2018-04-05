«Анахайм» одержал победу над «Миннесотой» в НХЛ

«Анахайм Дакс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Ник Ритчи, Ондржей Каше и Эндрю Кольяно. У гостей отличился Мэтт Дамба.

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«Анахайм» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 97 очками. «Миннесота» (98 балла) находится на четвертой позиции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм Дакс» (США, Анахайм) — «Миннесота Уайлд» (США, Роли) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

0:1 — Дамба (Бродин, Цукер) — 26:08 (5x4);

1:1 — Ритчи (Бошемен, Мэнсон) — 32:55;

2:1 — Каше (Мэнсон, Хенрик) — 56:05;

3:1 — Кольяно (Сильверберг) — 57:47