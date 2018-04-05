Российские керлингисты уступили команде Швейцарии на чемпионате мира

Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в восьмом матче предварительного раунда на чемпионате мира, который проходит в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу швейцарцев. В составе российской команды выступили Алексей Тимофеев (скип), Артем Шмаков (вице-скип), Артур Ражабов, Евгений Климов и Сергей Глухов.

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После восьми матчей сборная России занимает пятое место, одержав пять побед. Первую строчку делят Шотландия и Швеция (7 побед — 1 поражение), третьими идут канадцы (6 — 1), четвертыми — норвежцы (6 — 2).

5 апреля команда России сыграет со сборной Шотландии.

Ранее российские керлингисты обыграли американцев на чемпионате мира в США.

Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Круговой турнир

Россия — Швейцария — 6:7