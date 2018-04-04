Российские керлингисты обыграли американцев на чемпионате мира в США
Мужская сборная России по керлингу одержала победу над национальной командой США в седьмом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу россиян.
В составе российской команды выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов. Артем Шмаков остался в запасе.
Россияне занимают пятую строчку в турнирной таблицы группы, имея в своем активе пять побед. Еще в двух встречах российские керлингисты потерпели поражение.
Следующим соперником россиян станет сборная Швейцарии. Игра состоится 4 апреля.
Для прямого выхода в полуфинал турнира необходимо занять место в первой двойке. Команды, расположившиеся с третьей по шестую строчку сыграют в дополнительных матчах за право выхода в следующий раунд.