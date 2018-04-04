Российские керлингисты обыграли американцев на чемпионате мира в США

Мужская сборная России по керлингу одержала победу над национальной командой США в седьмом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу россиян.

В составе российской команды выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов. Артем Шмаков остался в запасе.

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Россияне занимают пятую строчку в турнирной таблицы группы, имея в своем активе пять побед. Еще в двух встречах российские керлингисты потерпели поражение.

Следующим соперником россиян станет сборная Швейцарии. Игра состоится 4 апреля.

Для прямого выхода в полуфинал турнира необходимо занять место в первой двойке. Команды, расположившиеся с третьей по шестую строчку сыграют в дополнительных матчах за право выхода в следующий раунд.