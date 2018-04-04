Российский форвард «Монреаля» пропустит остаток сезона из-за сотрясения мозга

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак пропустит остаток текущего сезона из-за травмы, сообщает Sportsnet.ca.

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» Щербак получил сильный удар по голове, из-за был вынужден покинуть площадку до конца встречи. После медицинского обследования 22-летнему нападающему диагностировали сотрясение мозга. В текущем сезоне «регулярки» россиянин на лед не выйдет.

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В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Щербак принял участие в 26 матчах, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать две результативные передачи. «Монреаль» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда Клода Жюльена не смогла выйти в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» проиграл «Виннипегу» со счетом 4:5.