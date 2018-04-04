Капитан «Спартака» Глушаков: мы сильнее «Локомотива»

Капитан «Спартака» и полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков выразил мнение о том, какая команда является лучшей в РФПЛ. По словам футболиста, красно-белые находятся на высшем уровне по сравнению с лидером национального чемпионата «Локомотивом», сообщает «Советский спорт».

«Кто сильнее — «Спартак» или «Локомотив»? Это можно только на футбольном поле решить. Но, конечно же, «Спартак» сильнее. Это моя команда, я буду за неё горой стоять», — сказал Глушаков в эфире программы «Глушаков с Алексеем Ягудиным» на «Матч ТВ».

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После 24-ти туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков. «Локомотив», который провел на один матч меньше, остается лидером Премьер-лиги. Команда Юрия Семина набрала 49 очков.

Глушаков был игроком «Локомотива» в период с 2005 по 2013 год. Затем 31-летний полузащитник перешел в «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2016/17.