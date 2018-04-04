Венгер назвал равными шансы «Арсенала» и ЦСКА на победу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы в первом матче с ЦСКА как равные. Слова наставника приводит ТАСС.

«Пока что мы в четвертьфинале, так что не мечтаем о трофее. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом. Когда играешь первый матч дома, не знаешь, чего нужно достичь. Играя вторую игру дома, ты точно знаешь, какой результат нужно показать. В такой ситуации удобнее и защищаться, и атаковать.

Реклама

Есть ли шансы у ЦСКА на победу? Конечно, у каждой есть. Это сильная команда, которая прошла «Лион». Они играли очень хорошо. Сейчас шансы 50 на 50», — сказал Венгер на пресс-конференции.

Он отметил, что нападающий Александр Ляказетт готов выйти на поле.

Первая встреча 1/4 финала между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне. Начало игры в 22:05 (мск).

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию.