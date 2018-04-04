Российские керлингисты одержали четвертую победу на чемпионате мира

Мужская сборная России по керлингу одержала победу над командой Германии в шестом матче предварительного раунда чемпионата мира в Лас-Вегасе, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 8:6.

В составе российской команды выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов, Артур Ражабов, Евгений Климов и Артем Шмаков.

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Для россиян эта победа стала четвертой в шести матчах на турнире. Следующим соперником российской сборной станет команда Швейцарии. Встреча состоится 4 апреля.

Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 6-й тур

Россия — Германия — 8:6