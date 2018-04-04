Бывший исполнительный директор РФБ Домани задержан в Черногории

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани задержан в Черногории, и ему назначен экстрадиционный арест. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Подозревается, что он совершил уголовное преступление, используя должность исполнительного директора Российской федерации баскетбола таким образом, что еще с несколькими лицами учредил несколько компаний, с которыми договорился и подписал фиктивные контракты в ущерб Федерации в размере около 44 миллионов рублей», — говорится в сообщении управления полиции Черногории.

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Также сообщается, что в скором времени Домани будет экстрадирован.

«Компетентные органы Черногории и России будут контактировать на предмет выдачи данного лица», — сказано в заявлении.

Ранее Домани был объявлен в розыск в связи с уголовным делом по факту хищения денежных средств федерации.