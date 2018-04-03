Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена завершить спортивную карьеру. Он также отметил, что восьмикратный олимпийский чемпион был для россиянина примером, передает ТАСС.

«Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных. Для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой. Удачи на новом жизненном этапе, Уле», — написал Шипулин в своем инстаграме.

Ранее Бьорндален объявил о завершении карьеры.