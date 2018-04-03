Российские керлингисты одержали третью победу на чемпионате мира

Мужская сборная России по керлингу одержала победу над национальной команды Японии в пятом матче предварительного раунда чемпионата мира в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:5.

В составе российской команды выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов, Артур Ражабов, Евгений Климов и Артем Шмаков.

Для россиян эта победа стала третьей в пяти матчах на турнире. Следующим соперником российской сборной станет команда Германии. Встреча состоится 4 апреля.