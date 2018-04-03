«Ак Барс» одержал третью победу над «Трактором» в финале Востока

Казанский «Ак Барс» на выезде одолел челябинский «Трактор» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

У хозяев льда единственным голом отметился Иван Вишневский. За «Ак Барс» шайбу в основное время забросил Александр Свитов, а в овертайме победу своей команде принес Василий Токранов.

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Счет в серии стал 3-0 в пользу казанского клуба.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Восток. 3-й матч

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Свитов (Галиев, Зарипов) — 25:51 (5x4),

1:1 — Вишневский (Петров, Черников) — 39:43,

1:2 — Токранов (Клинкхаммер, Азеведу) — 63:35 (5x4)