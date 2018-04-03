Форварды СКА Ковальчук и Дацюк — самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

Нападающие петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук и Павел Дацюк возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Их зарплата составляет $4,4 млн в год, сообщает Sports.ru.

Всего в десятку рейтинга зарплат вошли четверо хоккеистов СКА, три представителя ЦСКА и два игрока из магнитогорского «Металлурга». Первая десятка выглядит следующим образом:

Реклама

Рейтинг зарплат игроков КХЛ:

1. Илья Ковальчук (СКА) — $4,4 млн;

1. Павел Дацюк (СКА) — $4,4 млн;

3. Вячеслав Войнов (СКА) — $3,1 млн;

4. Микко Коскинен (СКА) — $2,6 млн;

4. Андрей Марков («Ак Барс») — $2,6 млн;

4. Илья Сорокин (ЦСКА) — $2,6 млн;

7. Ян Коварж («Металлург») — $2,5 млн;

8. Сергей Мозякин («Металлург») — $2,4 млн;

9. Алексей Марченко (ЦСКА) — $2,2 млн;

10. Максим Шалунов (ЦСКА) — $2,1 млн.

Ковальчук находится на первом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги пятый год подряд.