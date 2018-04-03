Шайба Дадонова в матче с «Каролиной» сохранила «Флориде» шансы на плей-офф

«Флорида Пантерз» победила »Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Маккензи Уигар, Евгений Дадонов, забросивший 27-ю шайбу в сезоне, и Александер Петрович. У «Каролины» отметились Тревор ван Римсдайк и Дерек Райан.

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«Флорида» набрала 88 очков и отстает от идущим восьмым «Нью-Джерси» на пять баллов. До конца регулярки «пантерам» осталось провести четыре игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

0:1 — ван Римсдайк (Макгинн, Уильямс) — 03:47

1:1 — Уигар (Макканн, Мальгин) — 04:03

2:1 — Дадонов (Трочек, Барков) — 19:50 (5x4),

2:2 — Райан (Стемпняк, Дальбек) — 33:48

3:2 — Петрович — 52:02