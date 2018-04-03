Лыжница Белорукова рассказала об отношении иностранных спорстменов на Олимпиаде

Бронзовый призер Олимпиады-2018 лыжница Юлия Белорукова рассказала об отношении иностранных спортсменов к россиянам, приехавшим выступать на Игры без национальной символики. Слова Белоруковой приводит ФАН.

«Перед Олимпиадой нам говорили, что мы будем там, как белые вороны выглядеть, не так как все: и без флага, и без гимна. Но когда мы сюда приехали, отношение было такое же, как и всегда: никто на нас косо не смотрел, — это все было только извне, нас так настраивали. Но нас порадовало, что все оказалось не так, как нам говорили.

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Елена Валерьевна (Вяльбе), в принципе, сглаживала углы. Потому что она нас как-то и мотивировала, и успокаивала в каких-то моментах, подбадривала очень сильно и давала понять, что мы все можем, мы сильные.

И, какая бы сложная ни была Олимпиада, я бы хотела выразить ей огромную благодарность за то, что она нас так от многого уберегла», — отметила Белорукова.

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