Баскетболистка сборной России выставит свою кандидатуру на драфт женской НБА

Форвард сборной России и УГМК Раиса Мусина выставит свою кандидатуру на драфт женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Да, я буду выставлять свою кандидатуру на драфт-2018 WNBA, — цитирует Мусину газета «Известия». — На какой номер драфта я могу рассчитывать — сложный вопрос. От меня тут ничего не зависит. Можно попасть в первую десятку, в топ-30…

Реклама

Самое главное — заинтересовать тот или иной клуб WNBA, попасть в команду, где в тебе действительно будут заинтересованы. Думаю, я готова к тому, что попробовать себя в сильнейшей лиге мира. Не только по игровым качествам, но и морально».

Она добавила, что не имеет проблем с английским языком, потому что много общается с легионерами команды и успела поиграть за границей.

Церемония драфта пройдет 12 апреля в Нью-Йорке.