Российский боец Нурмагомедов заявил об отказе Макгрегора от боя с ним

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что ирландец Коннор Макгрегор отказался от боя с ним. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Макгрегору звонили, но он отказался. Его команда говорила, что он не успеет сделать вес. Это странно, совсем недавно он сказал, что будет наготове. Ну и где он сейчас? Где этот Бургер Кинг? Осталось шесть дней, за это время можно сделать вес», — заявил боец в эфире подкаста The MMA Hour.

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Также Нурмагомедов сообщил, что был удивлен, когда узнал имя своего нового соперника.

«Когда мне сказали, что соперником будет Макс Холлоуэй, я удивился. Не думал, что его вызовут на замену, ведь он совсем недавно был травмирован. Думал, это будет Порье, Альварес, Петтис, Киеса, Яквинта или кто-то другой из легкого веса. Удивился, когда сказали, что я дерусь с Холлоуэем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может провести бой с победителем поединка Нурмагомедов — Холлоуэй.