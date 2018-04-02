Месси ответил на вопросы о завершении карьеры футболиста

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопросы о том, когда планирует завершать карьеру. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Это самый сложный вопрос. Я правда не знаю, сколько мне еще осталось, но надеюсь, что много! С каждым днем желание и энтузиазм только растут.

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У меня все еще есть цели, которые я хочу выполнить. Больше трофеев, больше голов... Сейчас я чувствую себя очень хорошо и не собираюсь бросать футбол. Может, пока об этом думать слишком рано, но однажды этот день наступит», — цитирует Месси AS.

Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверд заявил о значимости Месси для команды.