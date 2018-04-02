Кьеллини назвал наказание Суареса за укус во время ЧМ — 2014 жестоким

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини заявил, что форвард «Барселоны» Луис Суарес, укусивший его во время чемпионата мира 2014 года, получил слишком жестокое наказание. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы часто пересекались с ним на поле, и для меня это всегда было большим удовольствием, ведь Луис — отличный форвард. Я бы хотел обменяться с ним футболками.

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То, что ему запретили даже появляться на стадионе после инцидента с укусом, кажется мне слишком жестоким наказанием», — заявил футболист.

Ранее Кьеллини рассказал о том, что посвятил победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов капитану «Фиорентины» Давиде Астори, который скончался 4 марта в возрасте 31 лет.