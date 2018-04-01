Поветкин остался лидером рейтинга тяжеловесов WBA

Российский боксер Александр Поветкин сохранил за собой первую строчку в обновленном рейтинге тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает ТАСС.

Второе место занимает Фрес Окендо из Пуэрто-Рико. Тройку лидеров замыкает американский боксер Джаррелл Миллер.

Реклама

Еще один россиянин Александр Устинов расположился на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что Поветкин в пятом раунде нокаутировал Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.