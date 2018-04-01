Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в российском клубе

Полузащитник киевского «Динамо» Руслан Ротань рассказал об угрозах в адрес своей семьи во время тренировок за казанский «Рубин». Об этом сообщает ТАСС.

«У меня как раз заканчивался контракт, и я сразу сказал, что мой приоритет — «Днепр», но если с ним что-то не получится, то готов вернуться к разговору. Когда появилась моя фотография с тренировки в «Рубине», поступило очень много звонков — и мне, и жене. Только не понимаю, почему шли семье угрозы», — рассказал спортсмен YouTube-каналу Вацко Live.

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