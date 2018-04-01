В Самаре из-за сильного снега ведутся работы над полем для матча со «Спартаком»
В Самаре, где 4 апреля должен состояться матч 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком», сильный снегопад. Об этом сообщает «Советский спорт».
«У нас нет никаких опасений по поводу поля. Оно готовится, и постоянно ведутся все необходимые работы: его проветривают, подсушивают, стригут, укатывают.
Реклама
В мороз укрывают пленкой. Подогрев включен. Работы с полем идут в круглосуточном режиме», — заявил генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера раскритиковал игроков команды за плохой настрой к матчу 24-го тура чемпионата России против «Тосно».
Главный шутник сегодня, 1 апреля, в Самаре - погода. Город буквально завалило снегом... pic.twitter.com/QeB4IHGoBa— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 1 апреля 2018 г.