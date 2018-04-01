В Самаре из-за сильного снега ведутся работы над полем для матча со «Спартаком»

В Самаре, где 4 апреля должен состояться матч 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком», сильный снегопад. Об этом сообщает «Советский спорт».

«У нас нет никаких опасений по поводу поля. Оно готовится, и постоянно ведутся все необходимые работы: его проветривают, подсушивают, стригут, укатывают.

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В мороз укрывают пленкой. Подогрев включен. Работы с полем идут в круглосуточном режиме», — заявил генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера раскритиковал игроков команды за плохой настрой к матчу 24-го тура чемпионата России против «Тосно».