«Нэшвилл» пропустил семь шайб в матче с «Баффало»

«Нэшвилл Предаторз» на своем льду потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей хет-трик оформил Сэм Райнхарт, дублем отметился Кайл Окпосо, еще по одной шайбе забросили Джейсон Поменвиль и Райан О'Райлли.

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У хозяев голевыми действиями отличились Пи Кей Суббэн, Остин Уотсон, Кайл Туррис и Ник Бонино.

Ранее сообщалось, что российский защитник «Баффало» Виктор Антипин в конце второго периода покинул площадку на носилках из-за травмы, полученной после жесткого силового приема.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 4:7 (2:1, 2:5, 0:1)