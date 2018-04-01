Четыре очка Панарина не помогли «Коламбусу» избежать поражения от «Ванкувера»

«Коламбус Блю Джекетс» на выезде проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев, сообщает ТАСС.

У «Коламбуса» авторами голов стали Сет Джонс, Пьер-Люк Дюбуа, Зак Веренски и Кэм Аткинсон. В составе «Ванкувера» шайбы в основное время матча забросили Даррен Арчибальд, российский нападающий Николай Голдобин, Юсси Йокинен и Бо Хорват. Победный гол в овертайме на свой счет записал защитник хозяев Александер Эдлер.

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Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин поучаствовал во всех заброшенных шайбах своей команды, отдав четыре результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 5:4 (0:1, 2:0, 2:3, 1:0)

0:1 — Джонс (Аткинсон, Панарин) — 13:55 (5x4),

1:1 — Арчибальд (Саутнер) — 31:53,

2:1 — Голдобин (Йокинен) — 33:37,

3:1 — Йокинен (Виртанен, Хорват) — 45:14,

4:1 — Хорват (Йокинен, Пульо) — 54:03,

4:2 — Дюбуа (Панарин, Джонс) — 56:02 (5x4),

4:3 — Веренски (Панарин, Джонс) — 58:23 (6x5),

4:4 — Аткинсон (Джонс, Панарин) — 58:39 (6x5),

5:4 — Эдлер (Саттер) — 61:21 (3x3)