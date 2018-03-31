«Амкар» обыграл «Локомотив» в домашнем матче на поле соперника

Пермский «Амкар» в домашнем матче с московским «Локомотивом», который проходил на стадионе столичного клуба, одержал победу. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.

Дублем в составе победителей отметился Аарон Оланаре. У московской команды отличился Мануэл Фернандеш.

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В компенсированное время с поля был удален за две желтые карточки игрок «Локомотива» Игорь Денисов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» — «Локомотив».

Футбол. Чемпионат России

«Амкар» (Пермь) — «Локомотив» (Москва) — 2:1

Голы: 0:1 – Фернандеш, 16 (пен); 1:1 – Оланаре, 49 (пен); 2:1 – Оланаре, 59

Удаления: нет — Денисов, 90+1