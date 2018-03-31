Шайба Зайцева помогла «Торонто» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей отличились Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер, Назем Кадри, Никита Зайцев и Джеймс ван Римсдайк. У хозяев шайбы забросили Антони Бовилье, Джонни Бойчак, Брок Нельсон и Джон Таварес.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (США, Нью-Йорк) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада, Торонто) — 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
1:0 — Бовилье (Эберле, Пелеч) — 12:04;
1:1 — Кадри (Марнер, Райлли) — 16:22 (5x4);
2:1 — Бойчак (Бовилье, Нельсон) — 18:34 (5x4);
2:2 — Зайцев (Мэттьюс, Гардинер) — 27:56 (5x4);
3:2 — Нельсон — 30:45;
3:3 — Марнер — 37:18;
3:4 — ван Римсдайк (Хэйнси) — 42:01;
4:4 — Таварес (Ли, Эберле) — 46:28 (5x4);
4:5 — Мэттьюс (Нюландер, Хайман) — 56:02