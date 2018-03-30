Украинская биатлонистка осталась шокирована запретом выступать в России

Украинская биатлонистка Юлия Журавок раскритиковала решение властей Украины запретить спортсменам приезжать в Россию для участия в соревнованиях. По словам спортсменки, она испытала шок после подписания данного указа, передает «Советский спорт».

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«У меня был шок. Мы сидели на собрании, и нам вот такую новость сказали. Честно говоря, сначала почему-то даже не верилось. Тут вроде готовилась и вроде форму как раз оптимальную набрала. И тут — все. Сезон закончился. Это как маленькому ребенку дали мороженое и тут же его забрали. Мы с девочками были расстроены, ведь хотелось поехать на последний этап Кубка мира и проявить там себя», — цитирует Журавок Xsport.ua.

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Также она отметила, что однажды ей предлагали сменить гражданство. При этом спортсменка отказалась называть страну.

«Какая именно страна — пускай пока останется секретом. Мне также предлагали солидную сумму. И были в голове разные мысли. Иногда на эмоциях вообще хочется всё бросить. Конечно, я люблю биатлон всем сердцем, но бывают такие моменты, когда просто из-за собственных результатов начинаешь его ненавидеть. К тем, кто идет выступать под флагом другой страны, я отношусь с пониманием, ведь у них есть свои взгляды и всяческие проблемы», — заключила украинка.

Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.