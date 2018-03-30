СМИ: Шарапова вернулась к своему бывшему тренеру

Шведский специалист Томас Хогстедт стал тренером российской теннисистки Марии Шараповой, сообщает ТАСС.

По информации Tennis Arena, тренировки проходят в академии Ника Боллетьери, который расположен в американском Брейдентоне.

Шарапова уже работала под руководством 54-летнего шведа в период с 2011 по 2013 год. С ним россиянка выиграла «Роллан Гаррос» в 2012 году, а на Олимпиаде в Лондоне завоевала серебро.

После работы с Шараповой Хогстедт тренировал канадскую теннисистку Эжени Бушар и американку Мэдисон Киз.