Рауш: пытаюсь не обращать внимания на заявления о бойкоте ЧМ-2018

Защитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Рауш прокомментировал заявления членов правительства ряда государств, которые отказываются от поездки в Россию на чемпионат мира 2018 года.

«Я пытаюсь не обращать на это внимания. Наша задача — выходить и решать свои задачи на футбольном поле, остальное мы не исправим», — цитирует Рауша газета «Известия».

Ранее спортивный юрист Артем Пацев заявил, что в случае бойкота мирового первенства футбольными командами к ним будут применены санкции.