«Оттава» в овертайме выиграла у «Флориды» и вывела «Торонто» в плей-офф

«Оттава Сенаторз» в овертайме одолела «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.

В составе победителей дублем отличился Жан-Габриель Пажо, на счету которого также шайба в овертайме и Магнус Пяярви-Свенссон. У «Флориды» отметились Аарон Экблад и Евгений Дадонов, забросивший 26-ю шайбу в сезоне.

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«Оттава» прервала серию из шести поражений подряд. Победа «Сенаторз» позволила «Торонто Мейпл Лифс» выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

1:0 — Пажо (Хоффман, Пайят) — 21:24

1:1 — Экблад (Макгинн, Яндл) — 25:19 (5x4),

1:2 — Дадонов (Уигар, Петрович) — 26:50

2:2 — Пяаярви (Смит, Карлссон) — 40:16

3:2 — Пажо — 64:44 (бул)