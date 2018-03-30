«Оттава» в овертайме выиграла у «Флориды» и вывела «Торонто» в плей-офф
«Оттава Сенаторз» в овертайме одолела «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей дублем отличился Жан-Габриель Пажо, на счету которого также шайба в овертайме и Магнус Пяярви-Свенссон. У «Флориды» отметились Аарон Экблад и Евгений Дадонов, забросивший 26-ю шайбу в сезоне.
«Оттава» прервала серию из шести поражений подряд. Победа «Сенаторз» позволила «Торонто Мейпл Лифс» выйти в плей-офф Кубка Стэнли.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
1:0 — Пажо (Хоффман, Пайят) — 21:24
1:1 — Экблад (Макгинн, Яндл) — 25:19 (5x4),
1:2 — Дадонов (Уигар, Петрович) — 26:50
2:2 — Пяаярви (Смит, Карлссон) — 40:16
3:2 — Пажо — 64:44 (бул)
In back-to-back seasons, the @MapleLeafs are in! #StanleyCup pic.twitter.com/61mR3rqoPN— NHL (@NHL) 30 марта 2018 г.