Чемпионат мира по футболу впервые с 1983 года пройдет без английских судей

Английские арбитры не приедут на чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации BBC, Футбольная ассоциация Англии просила Международную организацию футбола (ФИФА) заменить британского арбитра Марка Клаттенбурга, который не попал в окончательный список судей, другим британским арбитром, но получила отказ.

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Таким образом, турнир в России пройдет без британских арбитров, которые пропустят мировое первенство впервые с 1938 года

Ранее сообщалось, что российский футбольный судья Сергей Карасев будет работать на матчах чемпионата мира.