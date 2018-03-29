Спортивный юрист: в случае неявки сборных на ЧМ-2018 будут применены санкции

Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира по футболу в России некоторыми странами. Слова специалиста приводит НСН.

«Там пару месяцев назад была статья, что английских фанатов призвали опасаться голодных российских медведей, от которых у нас якобы очень большая смертность в России. Это из этой же серии. Что ж на это внимание обращать? Сумасшедших везде полно», — заявил юрист.

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Пацев также отметил, что в случае бойкота может последовать наказание от Международной федерации футбола (ФИФА).

«В случае неявки какой-то сборной будут применены меры и санкции к этой сборной вплоть до отстранения её от участия в других турнирах, проводимых под эгидой ФИФА. Что касается бойкота со стороны болельщиков и так далее — пусть бойкотируют сколько угодно», — добавил он.

Ранее Пацев призвал РУСАДА прекратить страусиную политику и начать работать.