Определен состав сборной России по хоккею на матчи с Германией

Игроки команды олимпийских спортсменов из России радуются забитому голу в матче 1/4 финала между... Валерий Шарифулин/ТАСС

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал 24 игрока для участия в матчах Еврочелленджа с национальной командой Германии, сообщает ТАСС.

Состав сборной России:

Вратари: Александр Судницин («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо»), Александр Трушков («Спартак»).

Реклама

Защитники: Никита Трямкин («Автомобилист»), Александр Елесин («Локомотив»), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Максим Минеев («Авангард»), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба — «Спартак»), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба — «Сибирь»).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все — «Локомотив»), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все — «Авангард»), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все — «Спартак»), Павел Падакин («Сочи»), Алексей Бывальцев («Амур»), Денис Зернов («Лада»).

Встречи пройдут в Сочи 6 и 7 апреля. Команду возглавляют Олег Браташ и Илья Воробьев.