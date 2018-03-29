Непомнящий оценил выступления российских шахматистов на турнире претендентов

Чемпион Европы, титулованный российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался по поводу выступления российских шахматистов на турнире претендентов.

«Крамник блестяще провел турнир, но ему банально не хватило физических сил в столь длинном марафоне, — цитирует Непомнящего газета «Известия». — Хочу выразить ему особое уважение за бескомпромиссность, он сыграл много результативных партий».

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«Карякин совершил спортивный подвиг, набрав во втором круге пять очков из шести возможных. Увы, этого оказалось недостаточно. Как бы банально это ни звучало, надо весь турнир играть сильно и ровно», — отметил шахматист.

Он также поделился мнением о выступлении Александра Грищука.

«Грищук также прилично выступил в Берлине, но цейтноты отняли у него очень много сил. Несколько раз он демонстрировал блестящие спасения, но в итоге они очень дорого ему обошлись.

Было видно, что Саша серьезно подготовился к турниру в плане теории, но общее впечатление от его выступления смазали две последние партии», — добавил Непомнящий.

Ранее Непомнящий поделился мнением о победителе турнира претендентов Фабиано Каруане.