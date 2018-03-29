«Янкис» представили пиво с бейсболистами на пене

Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Янкис» представил изображения своих игроков на пивной пене. Об этом сообщает «Советский спорт».

На мероприятии с участием компании, обслуживающей домашние матчи «Янкис», были продемонстрированы пивные стаканы с изображениями на пене четырех бейсболистов команды.

Реклама

По информации Newsday, MLB предупредила клуб, что в случае продажи данной продукции, игроки должны заключить специальный договор. Представитель «Янкис» отметил, что клуб не имеет каких-либо планов по стартам продаж пива с изображениями своих игроков.

Ранее хоккеист Артемий Панарин рассказал, что просит писать имя Джон на стаканчиках кофе в Коламбусе.