Бубнов назвал нынешнюю сборную России по футболу слабейшей

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением относительно уровня сборной России по футболу. Его слова приводит Sportbox.

«Матчи с Бразилией и Францией подтвердили наш уровень. Мы сильно уступаем лидерам мирового футбола функционально, вторые таймы завершаются не в нашу пользу. Очевидна и громадная разница в исполнительском мастерстве. Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная России в истории», — сказал эксперт.

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Бубнов также отметил, что у сборной все же есть прогресс.

«Иногда нам даже удавались качественные комбинации в атаке. Я бы даже сказал, что у сборной есть прогресс по сравнению с первыми матчами под руководством Черчесова», — добавил он.

Ранее Бубнов заявил, что ни один российский клуб не выйдет в четвертьфинал Лиги Европы.