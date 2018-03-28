Третьяк не поддержал решение исключить «Ладу» и «Югру» из КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владислав Третьяк выступал против сокращения Континентальной хоккейной лиги. Слова чиновника приводит ТАСС.

«ФХР всегда за развитие хоккея по всей стране. Мы выступали за то, чтобы не сокращать российские клубы, во всех регионах любят хоккей.

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Воздержались при голосовании только я и Кирилл Фастовский (генеральный менеджер «Сибири» — «Газета.Ru»)», — сказал Третьяк.

Ранее сообщалось, что КХЛ исключила «Ладу» и «Югру», которые теперь будут выступать в ВХЛ.