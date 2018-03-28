Британский журналист обвинил английских фанатов в трусости

Заместитель спортивного редактора издания The Sun Мартин Липтон раскритиковал английских болельщиков, которые устраивают беспорядки. Об этом сообщает «Советский спорт».

«К сожалению, есть группа болельщиков, которые позорят страну и вызывают отвращение к ней на постоянной основе. Для меня они худшее проявление британской культуры.

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Они — пивные лунатики по пятничным вечерам», — цитирует Липтона Offtheball.com.

Он отметил, что такие фанаты не поедут в Россию на чемпионат мира.

«Не думаю, что кто-то из них поедет в Россию. Они трусы. Они считают себя сильными, когда их не меньше сотни. Потом они видят, что такое по-настоящему жесткие мужики, разворачиваются и убегают», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что более 90 английских фанатов были задержаны за беспорядки перед матчем с Голландией.