«Коламбус» забросил семь шайб в ворота «Эдмонтона», отыгравшись с 0:3
«Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей хет-трик оформил Томас Ванек, еще по одной шайбе забросили российский нападающий Артемий Панарин, который также отметился результативной передачей, Бун Дженнер, Кэм Аткинсон и Маркус Нутиваара.
У хозяев авторами голов стали Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Дрейк Каджула.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)
1:0 — Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) — 03:37,
2:0 — Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Беннинг) – 06:06 (4x5),
3:0 — Каджула (Драйзайтль, Макдэвид) — 10:08 (5x4),
3:1 — Ванек (Мюррей, Дженнер) — 12:39,
3:2 — Панарин (Веренски, Дюбуа) — 13:31,
3:3 — Ванек (Савар, Веннберг) — 16:39,
3:4 — Дженнер (Ванек, Веннберг) — 21:38,
3:5 — Аткинсон (Дюбуа) — 26:24,
3:6 — Ванек (Дженнер, Коул) — 35:02 ,
3:7 — Нутиваара (Панарин) — 51:57