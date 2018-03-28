«Коламбус» забросил семь шайб в ворота «Эдмонтона», отыгравшись с 0:3

«Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:3, сообщает ТАСС.

В составе победителей хет-трик оформил Томас Ванек, еще по одной шайбе забросили российский нападающий Артемий Панарин, который также отметился результативной передачей, Бун Дженнер, Кэм Аткинсон и Маркус Нутиваара.

Реклама

У хозяев авторами голов стали Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Дрейк Каджула.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)

1:0 — Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) — 03:37,

2:0 — Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Беннинг) – 06:06 (4x5),

3:0 — Каджула (Драйзайтль, Макдэвид) — 10:08 (5x4),

3:1 — Ванек (Мюррей, Дженнер) — 12:39,

3:2 — Панарин (Веренски, Дюбуа) — 13:31,

3:3 — Ванек (Савар, Веннберг) — 16:39,

3:4 — Дженнер (Ванек, Веннберг) — 21:38,

3:5 — Аткинсон (Дюбуа) — 26:24,

3:6 — Ванек (Дженнер, Коул) — 35:02 ,

3:7 — Нутиваара (Панарин) — 51:57