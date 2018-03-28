Гол и передача форварда «Локомотива» принесли Перу победу над Исландией
Сборная Перу одержала победу над командой Исландии в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей мячи забили Ренато Тапиа, Рауль Руидиас, а также нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который также отметился голевой передачей.
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У исландцев автором единственного гола стал Йон Гудни Фьолусон.
Товарищеские матчи (сборные)
Исландия — Перу — 1:3
Голы: 0:1 — Тапиа — 3, 1:1 — Фьолусон — 22, 1:2 — Руидиас — 58, 1:3 — Фарфан — 75