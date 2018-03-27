Россия разгромила Гибралтар в матче отбора молодежного ЧЕ-2019 по футболу

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Гибралтара со счетом 5:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу для игроков не старше 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

В составе сборной России голы в свой актив занесли Георгий Мелкадзе, оформивший хет-трик и Роман Тугарев. Также защитник сборной Гибралтара Эрин Барнетт забил гол в свои ворота.

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В турнирной таблице россияне находятся на втором месте, лидерство у сборной Сербии.

Ранее сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.