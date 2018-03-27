МИД Великобритании объяснил отказ сборной Англии от бойкота ЧМ-2018

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прокомментировал решение Англии не бойкотировать чемпионат мира 2018 года по футболу в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Планов бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года у английской команды нет. Футбольная ассоциация — это не правительство, и мы не намерены наказывать английских болельщиков», — заявил Джонсон.

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Чиновник также призвал футбольных болельщиков проявить бдительность во время чемпионата.

«Фанаты должны быть в курсе возможной политической напряженности между Великобританией и Россией и быть бдительными», — добавил он.

Ранее Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила о намерении отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира 2018.