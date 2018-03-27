«Колорадо» Варламова проиграл «Вегасу» в матче НХЛ
«Вегас Голден Найтс» дома одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо, Вильям Карлссон, Алекс Так и Ши Теодор.
У гостей автором единственного гола стал Эрик Джонсон.
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Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 26 ударов по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
1:0 — Так (Карлссон, Маршессо) — 24:14 (5x4),
1:1 — Джонсон (Комо, Ньето) — 33:41,
2:1 — Маршессо (Теодор, Карлссон) — 34:16 (5x4),
3:1 — Теодор (Хаула, Нил) — 41:31,
4:1 — Карлссон (Маршессо) — 59:44 (en)