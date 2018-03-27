МИД Австралии собирается бойкотировать ЧМ-2018

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила о намерении отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Что касается санкций, Австралия ввела ряд персональных санкций по отношению к России. В частности, те, которые были введены после незаконной аннексии Крыма. Эти санкции были пересмотрены и обновлены, у нас есть ряд санкций по отношению к физическим лицам и организациям из России», — цитирует Бишоп Fox Sport Australia.

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В МИД Австралии также сообщили о поддержании связи с властями Великобритании.

«Эти события являются отражением безрассудства и агрессии российских властей. Бойкот чемпионата мира — это один из вариантов дальнейших действий, который могут быть осуществлены», — сказала Бишоп.

Ранее власти Исландии приняли решение не приезжать на чемпионат мира по футболу в России. До этого о бойкоте турнира объявили члены правительства Великобритании и президент Польши Анджей Дуда.