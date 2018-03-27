Игрок сборной России: неприятно слушать разговоры о бойкоте ЧМ-2018

Полузащитник «Ахмата» и сборной России по футболу Антон Швец прокомментировал решение властей ряда государств отказаться от поездки на чемпионат мира, который пройдет летом 2018 года в России.

«Если честно, неприятно слушать все эти разговоры. Уже был инцидент с Олимпийскими играми, когда наши спортсмены поехали на соревнования без флага. Я уверен, что у тех, кто начинает все эти разговоры, ничего не получится и чемпионат мира пройдет без всяких проблем», — цитирует Швеца газета «Известия».

Ранее власти Исландии приняли решение не приезжать на чемпионат мира по футболу в России. До этого о бойкоте турнира объявили члены правительства Великобритании и президент Польши Анджей Дуда.