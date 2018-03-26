Сборная Франции по футболу сыграет с Россией в траурных повязках

Сборная Франции по футболу выйдет на товарищеский матч с командой России в траурных повязках. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мы узнали о трагедии в Кемерове по телевидению, когда сегодня заселились в отель. Сборная России выйдет на матч с траурными повязками? Мы сделаем так же. Сборная Франции всегда так поступает в такие трагические моменты», — заявил главный тренер французов Дидье Дешам.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч между сборными России и Франции начнется с минуты молчания.