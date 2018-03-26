Бывший защитник «Зенита» Шкртел проглотил язык после попадания мяча в лицо

Защитник сборной Сербии Мартин Шкртел проглотил язык после того, как мяч прилетел ему в голову. Об этом сообщает «Советский спорт».

На 28-й минуте товарищеского матча с Тайландом Шкртел упал на газон после удара мячом в лицо. Партнер по сборной Ондрей Дуда вовремя подоспел на помощь и вытащил его язык. После оказания медицинской помощи Шкртел сумел вернуться в игру.

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Встреча завершилась победой Словакии со счетом 3:2.