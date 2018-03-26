WADA может сменить название

Директор по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Кэтрин Маклин заявила, что организация может сменить название для увеличения финансирования, сообщает ТАСС.

«Наш бренд должен быть более привлекательным, чтобы какая-нибудь большая организация или компания с нами сотрудничала. В данный момент неоднозначно, захочет ли большой бренд ассоциироваться с антидопингом, что может считаться негативом. Возможно, вариант (со сменой названия) может быть рассмотрен. Не только с точки зрения получения большего финансирования, но и с точки зрения общения с нашим сообществом спортсменов», — цитирует Маклин Inside the Games.

Ранее сообщалось, что WADA нашло 60 новых нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.