В США у баскетболиста во время матча остановилось сердце

Баскетбольный матч американской G-лиги между командами «Гранд-Рапидс» и «Детройт Пистонс» был остановлен из-за остановки сердца у игрока хозяев площадки, сообщает «Советский спорт».

По информации Wood TV8, Зек Апшоу за 40 секунд до конца игры потерял сознание и упал. Медики увезли его в больницу.

Реклама

На данный момент баскетболист находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист Бруно Бобан скончался во время матча третьего дивизиона национального чемпионата после удара мячом в грудь.