Свищев оценил уровень женского керлинга в России

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал победу женской российской сборной в матче за третье место на чемпионате мира в Канаде. По его мнению, уровень женского керлинга в России является высоким.

«Эта бронзовая медаль показывает, что уровень женского керлинга в России высок. Мы в пятый раз подряд завоевываем медали чемпионата мира, в прошлом году у нас было серебро, в этом — бронза. Это говорит о том, что федерация развивается в правильном направлении», — цитирует Свищева ТАСС.

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Он также отметил, что команде Виктории Моисеевой удалось справиться с психологическим давлением после неудачного выступления на Олимпийских играх 2018 года, где россиянки проиграли в семи матчах из девяти.

Ранее сообщалось, что российские керлингистки завоевали бронзу чемпионата мира в Канаде, обыграв команду США со счетом 6:5.